Ankara’dan Paris’e 10 mesaj

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Paris'e resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile görüşmelerde bulunacak. Görüşmelerde, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye - AB ilişkileri, Avrupa güvenliği, Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze ve Suriye başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Bakan Fidan'ın görüşmelerde şu konuları vurgulaması bekleniyor:

1-Türkiye - AB ilişkileri bazı ülkelerin iç siyasi gündemlerine alet edilmemeli, yapay engeller kaldırılmalı.

2- Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde kritik rolü var, yeni güvenlik mimarisinin oluşumunda eşgüdüm artırılmalı.

3- Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG varlığının sonlandırılması ve DEAŞ'a karşı mücadeleye destek verilmeli.

4-Suriye'deki yeni yönetimle angajman artırılmalı, yaptırımlar tamamen kaldırılmalı.

5- Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı ve adil barışın tesisi için katkı sunmaya hazır.

6- İsrail'in bölgedeki ülkelerin güvenliğini tehdit eden eylemlerine son verilmeli.

7- Savunma sanayinde ihracat kısıtlamaları kaldırılmalı.

8- Fransa'da yaşayan vatandaşları hedef alan ırkçı akımlara karşı kararlı bir tutum sergilenmeli.

9- Ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılmasına destek sağlanmalı.

10- Fransa'yla ikili ilişkilerde olumlu gündem ön plana çıkarılmalı.