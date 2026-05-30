Ankara’dan ‘Takipteyiz’ açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin insansız hava aracıyla (İHA) saldırıya uğradığını, gemide görev yapan iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını bildirdi. Yapılan açıklama "Gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları, Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Son dönemde Karadeniz'de gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın, bölgemiz için doğurduğu risk ve tehditlere ilişkin endişelerimiz ile ülkemize yönelik muhtemel olumsuz etkileri konusundaki uyarılarımız, konuyla ilişkili tüm taraflara her düzeyde ifade edilmektedir" denildi.