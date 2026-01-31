Ankara’dan Tel Aviv’e karşı Somali hamlesi

İsrail'in Somaliland kararından bir ay sonra Türkiye'den karşı adım iddiası gündeme geldi. Londra merkezli Middle East Eye (MEE) sitesi Türkiye'nin Somali'nin enerji ve uzay sektörlerine yönelik artan yatırımları kapsamında 28 Ocak'ta Mogadişu'ya üç F-16 savaş uçağı konuşlandırdığını yazdı. İsrail, geçen ay Somaliland'ı tanıma kararı alışmıştı. Somalili yetkililerin MEE'ye yaptığı açıklamaya göre Ankara, son birkaç aydır F-16'lara ev sahipliği yapacak bir tesis inşa etti. Türk mühendislerin birkaç gün boyunca tesiste çalışma yürüttüğü yazıldı.