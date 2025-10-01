Ankara’dan yavru vatan hamlesi

üney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 20 Eylül günü yayınladığı seyir duyurusu mesajlarıyla, Norveç bayraklı Ramform Hyperion adlı geminin Kıbrıs Adası'nın güneyindeki ve Kıbrıs Türklerinin de eşit hak sahibi olduğu kıta sahanlığında sismik araştırmalar yürüteceği bildirildi. Geminin çalışma sahasını içeren NAVTEX mesajları, KKTC'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na tahsis ettiği hidrokarbon ruhsat sahalarını da kapsamakta. Bunun üzerine Türkiye ile KKTC'nin karşı hamleleri peşi sıra geldi. Bölgedeki Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarınca gemiye yapılan ikaz anonsuyla, GKRY'nin ilan ettiği NAVTEX alanının, Kıbrıs Türklerinin de eşit hak sahibi olduğu deniz yetki alanlarını kapsadığı vurgulandı. Bölgedeki tüm araştırma faaliyetleri için KKTC ile eşgüdüm yapılması gerektiği hatırlatıldı.