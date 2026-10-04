Ankara'nın Afrika hamlesi Tel Aviv'i köşeye sıkıştırdı

Ankara’nın Afrika hamlesi Tel Aviv’i köşeye sıkıştırdı
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Türkiye'nin Afrika'da giderek artan siyasi, askeri ve stratejik hamleleri, İsrail'in bölgedeki hesaplarını etkileyebilecek yeni bir jeopolitik denklem oluşturuyor. Türkiye ile Mısır'ın Somali'de artan varlığı, İsrail'in Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki planları açısından yeni bir stratejik meydan okuma olarak öne çıkıyor. İsrail merkezli Nziv'de yer alan habere göre, Somali'deki yerel kaynaklar Mısır'ın ülke topraklarında askeri güç konuşlandırmaya hazırlık amacıyla çeşitli üs ve askeri tesisler kurmaya başladığını iddia etti. Söz konusu hamlenin, başta Etiyopya olmak üzere İsrail, Türkiye ve Arap ülkelerinin bölgede kesişen çıkarları çerçevesinde yeni bir güç dengesi oluşturma amacı taşıdığı öne sürüldü.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SOMALİ #ETİYOPYA #TEL AVİV

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