Ankara’nın Avrupa için önemi artacak

ABD ile Rusya arasında başlatılan Ukrayna savaşı müzakerelerine dair tartışmalar sürüyor. Avrupa ülkeleri müzakere masasında olmadıkları için ABD Başkanı Donald Trump'a karşı harekete geçerken, Ukrayna da tek taraflı bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini dile getiriyor. ABD ile Rusya'nın Riyad'da bir araya geldiği sıralarda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ise Ankara'ya yaptığı ziyaret dünya medyasında geniş yer buldu. Zelenski ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savaşın geleceğine dair verdikleri kilit mesajlar manşetlere taşındı.

ARABULUCULUK VURGUSU

AFP: NATO üyesi Türkiye'nin savaş halindeki Karadeniz komşularıyla iyi ilişkiler sürdürmeye çalıştığını vurgulayarak "Ankara, Rusya ile Ukrayna arasında da çok sayıda tutuklu takasında arabuluculuk yaptı" ifadelerini kullandı.

Middle East Eye: "Zelenski, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaş görüşmelerine dahil edilmesi gerektiğini söyledi" başlıklı haberinde iki liderin açıklamalarına yer verdi.

Euronews: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geçmişteki arabuluculuk girişimleri göz önüne alındığında, Türkiye'nin barış görüşmeleri için ideal ev sahibi olabileceğini belirtti" ifadelerini kullandı.

Kyiv Independent: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini bir kez daha dile getirdiğini yazdı.

Corriere Delle Sera: Ankara'daki buluşmasını birinci sayfasından Erdoğan'ın Zelenski'ye şemsiye tuttuğu fotoğrafla verdi ve altına sembolik ziyaretle ilgili notlar düştü. İç sayfada da "Zelenski, Erdoğan'ın desteğini arıyor: Ukrayna liderinin öfkesi" başlığını attı.

'TÜRKİYE ÇOK ÖNDE'

Öte yandan uzmanlara göre, Trump'ın yaklaşımı Türkiye'nin Avrupa'nın savunma arayışlarındaki önemini artıracak.

Brüksel'deki Avrupa Politika Merkezi'nden kıdemli analist Amanda Paul, "ABD'nin Avrupa'da konuşlu güçlerini çekme tehditleri göz önüne alındığında, Türkiye'nin katkıları kıtanın güvenliği ve istikrarı için giderek daha hayati hale gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Brüksel Özgür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Koert Debeuf, "Avrupa ordusundan ya da NATO askeri güçlerinin Avrupa yakasından söz ediyorsak, Türkiye'yi dışarıda bırakmak bence bir hata olur. İnsansız hava araçları ve benzeri şeyler söz konusu olduğunda inovasyon ve savaş teknolojisi açısından Türkiye çok önde" dedi.