Ankara’nın yükselişi panikletiyor

Gazze'de soykırım yapan İsrail yönetimi, Türkiye'nin bölgede artan etkisine karşılık kirli ittifaklar geliştirmeye devam ediyor. Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında önceki gün gerçekleşen üçlü zirveye dair yapılan yorumlarda "İsrail, Türkiye'ye karşı ortaklıklar arayışında" denildi. İsrail'de yayın yapan i24News televizyon kanalı, Türkiye'ye karşı cephe kurulduğunu bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ise "Ortadoğu'da sürdürdüğü saldırgan politikalarla insani değerleri ayaklar altına alan İsrail yönetimi, bu istikrarsızlığı şimdi de Doğu Akdeniz'e taşımaya çalışmaktadır" sözleriyle üçlü zirveye tepki gösterdi.

Yunanistan muhalefetindeki Yeni Sol Partisi de üçlü zirvenin Doğu Akdeniz'de tehlike doğurduğunu belirtti. "Uluslararası hukuku hiçe sayan, Gazze'deki soykırımı görmezden gelen, ülkeyi bölgenin militarize edilmesine ilişkin politikaya uyduran bir söylem ve eylem söz konusu" denildi.

Öte yandan Yunan basınında, ABD'den yola çıkan ve mühimmat taşıyan, rotası İsrail olan bir geminin Girit'ten geçeceği ileri sürüldü. İsrail karşıtı sivil toplum kuruluşlarının geminin geçişini engellemeye çalışacağı öngörülüyor.