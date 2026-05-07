Ankara–Riyad arasında vize anlaşması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Bakan Fidan'ın ev sahipliğindeki toplantıya Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve heyeti katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan es-Suud tarafından, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı sonrasında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma" imzalandı. Fidan ayrıca Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica ile Ankara'da bir araya geldi. Ankara

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!