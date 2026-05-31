Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasındaki arabuluculuk faaliyetlerine yönelik, "Her iki taraf da olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Bir anlaşma her zamankinden daha yakın" dedi. Japonya merkezli Nikkei Asia dergisine verdiği röportajda Fidan, görüşmelerin, uluslararası petrol ticareti açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı üzerinde yoğunlaştığını söyledi. Fidan, tarafların Hürmüz'de bir anlaşmaya varmaları halinde "nükleer görüşmelere geçileceğini öngören bir plan üzerinde mutabık" kaldığını vurguladı. Röportajında Türkiye'nin önemli bir insansız hava aracı (İHA) üreticisi olarak öne çıktığını ve Tokyo ile bağlarını derinleştirme arzusunda olduğuklarını ifade eden Fidan, Türkiye'nin İHA teknolojilerinin Japonya ile birlikte geliştirme ve ortak üretim için değerli fırsatlar sunabileceğini söyledi. Fidan, özellikle kıyı güvenliği ve sınır güvenliği gibi konularda işbirliği potansiyeli bulunduğuna işaret etti.

TRUMP ANKARA'YA GELECEK Mİ?

Türkiye'nin temmuzda ev sahipliği yapacağı kritik NATO zirvesine de değinen Fidan, NATO'ya eleştirilerini sürdüren ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılma ihtimali sorulduğunda iyimser bir ton kullanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son bir ay içinde Trump ile birden fazla görüşme gerçekleştirdiğini ve Trump'ın bu görüşmelerin hiçbirinde zirveye katılmayacağını söylemediğini ifade etti. Fidan, "Şu ana kadar tüm hazırlıklarımızı, bir bakıma Başkan Trump'ı ağırlayacak şekilde yürütüyoruz" dedi.

TAHRAN ABD'Yİ SUÇLADI

Tahran yönetimi İran ile ABD arasındaki anlaşmanın tıkanmasının nedenini ABD Başkanı Donald Trump'ın ablukayı sürdürmesine bağladı. İran yönbetimi Trump'ın deniz ablukasını sürdürme gibi "aşırı talepleri" nedeniyle bir kez daha "diplomasiye ihanet ettiğini" açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da "Başkan Trump 'yalnızca ABD için iyi olan' ve 'ABD'nin kırmızı çizgilerini karşılayan' bir anlaşma yapacak" ifadesini kullandı.

BAE, İRAN SAVAŞINDA ÜÇÜNCÜ CEPHEYİ AÇTI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İran Savaşı'nda düşünülenden fazla dahil olduğu belgelendi. ABD gazetesi Wall Street Journal'ın raporuna göre BAE, ABD ve İsrail ile ortak hareket ederek onlarca hava saldırısı düzenledi. Raporlara göre Tel Aviv'in verdiği istihbaratlar sonrası Abu Dabi kanadı savaşa doğrudan dahil oldu.