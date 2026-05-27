Anlaşma ihtimali bile İsrail’i gerdi

İsrail'in siyonist emelleriyle İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı kirli savaşın sonlandırılması için müzakereler olumlu yönde sürerken ABD'den yeni bir saldırı haberi geldi. İranlı müzakere heyeti Katar'dayken ve Pakistan tarafında da görüşmeler sürerken, ABD ordusu, İran'ın güneyine saldırılar düzenledi. ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın füze sahalarını ve mayın yerleştirmeye çalışan botları hedef aldıklarını duyurdu.

İRAN: CEVAP VERECEĞİZ

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin geçici ateşkesi bariz bir şekilde ihlal ettiğini bildirdi. İran'ın, "hiçbir saldırganlığı cevapsız bırakmayacağı ve kendini savunmakta tereddüt etmeyeceği" belirtildi. İran, Basra Körfezi'nde hava sahasını ihlal eden ABD'nin MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını düşürdüğünü, F-35 savaş uçağını uzaklaşmaya zorladığını duyurdu.

TEL AVİV'DE PANİK

ABD'nin saldırılarının arkasında İsrail'in baskıları olduğu düşünülüyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD'nin İran ile İsrail için "kötü" olabilecek bir anlaşma imzalamasına izin vermeyeceklerini söyledi. İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, olası anlaşmanın "felaket" olacağını söyledi.

'BÖLGENİN KANSERLİ TÜMÖRÜ'

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, İslam ülkelerine işbirliği çağrısında bulunarak, "ABD'nin bundan sonra bölgede askeri üsler kuramayacağını, İsrail'in ise son günlerinin yaklaştığını" söyledi. Hamaney, İsrail'i 'bölgenin tehlikeli ve ölümcül kanserli tümörü' olarak nitelendirdi. Öte yandan İran'ın anlaşma halinde bloke edilmiş 24 milyar doların yarısının serbest bırakılmasını istediği belirtildi.