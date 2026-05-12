Anlaşma metni çıkmaza girdi

İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaş aradan geçen 74 günün ardından kördüğüme dönmüş durumda. İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelerden hâlâ bir sonuç çıkmadı. ABD Başkanı Donald Trump, olası barış görüşmelerine taslak olması için hazırlanan 14 maddelik öneri listesine İran'ın verdiği karşı teklifi reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a sunduğu öneri taslağına ilişkin, "ABD mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor" dedi. İran basını, Tahran yönetiminin ABD'nin savaşı sonlandırmaya yönelik teklifini 'teslimiyet' olarak gördüğü için kabul etmediğini yazdı. İran'ın Pekin Büyükelçisi Abdulrıza Rahmani Fazli, ülkesinin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Basra Körfezi bölgesinde kalıcı güvenliğe ilişkin ortaya koyduğu planı desteklemeye hazır olduğunu belirterek, konunun İran ve Çin dışişleri bakanlarının görüşmesinde de vurgulandığını kaydetti.

4 MADDELİK ÖNERİ

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, Şi'nin 4 maddelik planı; barış içinde bir arada yaşama ilkesine bağlılık, ülkelerin ulusal egemenliklerine saygı, uluslararası hukuka riayet ve güvenlik ile ekonomik kalkınma alanlarında uyumun güçlendirilmesini içeriyor. İran basını da Tahran'ın, ABD'den savaş tazminatı, yaptırımların kaldırılması, el konulan varlıkların iadesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tanınmasını talep ettiğini yazdı.