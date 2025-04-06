Anne ve bebeklere soykırım kuşatması

Siyonist İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırımda ölenlerin sayısı son 24 saatte 46 artarak 50 bin 695'e çıkarken bölgede yaşanan insanlık dramı her saniye daha da kötüleşiyor. Çadırlardan hastanelere kadar her yere bomba yağdıran, yardımları engelleyerek yaklaşık 2 milyon sivili aç bırakan, su kuyruğundaki çocukları hedef alan İsrail barbarlığının sonu gelmiyor. Terör devleti İsrail'in bu vahşetinden en çok etkilenenlerin başında ise bebekler ve hamile kadınlar geliyor. İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana anne karnında ve kuvözdeki bebekleri dâhil katletti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Gazze'deki anne ve bebeklerin çok zor şartlar içinde olduğunu kaydetti. Harris, Gazze'de hamile ve emziren kadınların yüzde 90'ının yetersiz beslendiğini ve tıbbi malzeme eksikliğinin tedavi olmalarını engellediğini belirtti.

DURUM KORKUNÇ

Harris, " Şu anda Gazze'ye hiçbir tıbbi malzeme ve yiyecek girmiyor. Zaten anneler ve bebekler acı çekiyor ve durum her gün daha da kötüye gidiyor" dedi. Harris, "(Gazze'de) Bir şekilde hizmet veren 20 hastane var ancak tıbbi malzemeler olmadan işlerini yapamıyorlar. Korkunç yaralarla gelen, kanamaları olan ancak tedavi yapacak ekipmanları olmadığı için kan bile veremedikleri çok sayıda hastayla uğraşıyorlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme tedavisi gören çocukların, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle ciddi risk altında olduğu belirtildi. İsrail, Gazze Şeridi'ne 18 aydır düzenlediği saldırılarla çocukları en temel haklarından mahrum bırakmaya devam ediyor.

'602 BİN ÇOCUK RİSK ALTINDA'

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail ablukası ve saldırılarının insani krizi derinleştirdiğini belirtti. İsrail'in, çocuk felci aşılarının Gazze'ye girişini engellemesinin büyük bir salgın tehlikesi oluşturduğu vurgulandı. Yapılan açıklamada "Gazze Şeridi'nde 602 bin çocuk, kalıcı felç ve kronik engellilik riskiyle karşı karşıya. Aşıların girişine izin verilmemesi, yalnızca sağlık sisteminde değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik alanda da ciddi yıkımlara yol açacak" denildi.