Annelerin tek derdi çocuklarını ısıtmak

Daha iki gün önce henüz 9 aylık olan Kinan Ahmed Raqiq isimli masum bir bebeğin donarak öldüğü Gazze Şeridi'ndeki insani dram her geçen gün kötüleşiyor. İsrail'in ateşkese rağmen saldırılara devam ettiği ve anlaşmalara rağmen temel ihtiyaç malzemelerinin girişine izin vermediği bölgede kışın bastırmasıyla bu kez soğuklara karşı yaşam mücadelesi sürüyor. Al Jazeera kanalı üçüncü kış dönemini de soykırım altında geçirmek zorunda bırakılan Filistinlilerin karşılaştığı zorlukları haberleştirdi.

KAYIPLARLA YOKLUK BİRLEŞİYOR

Emel al Maydana: İsrail eşi ve en büyük oğlunu geçen yıl öldürdü. 7 Ekim 2023'ten beri 6 kez yer değiştirmek zorunda kaldılar. Şimdi Zeitoun bölgesinde kalıyorlar. Çadırlarını su bastı. Çocuklarını yazdan kalan kıyafetlerle sıcak tutmaya çalışıyor.

Mhammed Abu Shanar: Dükkan sahibi olan Shanar herkesin kışlık kıyafet sorduğunu anlatıyor. Ancak fiyatlar çok pahalı. Gazze'deki 2.3 milyon Filitinlinin neredeyse tamamen İsrail yüzünden işsiz. Kimse yeni kıfayet alamıyor.

Anas Hamad: İçinde bulundukları durumu şöyle anlatıyor: "Çocuklarım çadırda soğuktan titriyor ve açlıktan da hareket edemiyor. Elimizdeki biraz parayla seçim yapmayalım; ya yiyecek ya da ısınacak kıyafet..."

Amira Saad: Tek derdinin engelli çocuğunu ısıtmak olduğunu söylüyor ve ekliyor: Çadırımız sular altında kaldı. 23 yaşındaki engelli kızımın elleri buz kesiyor. Bulduğumu üzerine giydiriyorum. Yanıma yatırıp ısıtmaya çalışıyorum...

ANKARA'DAN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de uluslararası topluma Filistin halkının korunması, barış ve istikrarın tesisi için somut adımlar atılması çağrısında bulundu. İsrail'in hastane katliamında 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör