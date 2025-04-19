Annesinin 700 iğne vurularak doğurduğu Gazzeli bebeği İsrail bombayla katletti

Filistinli gazeteci Ahmed Advan ve eşi Gazze şartlarında oldukça pahalı bir yöntem olan tüp bebekle 18 yıl aradan sonra sahip oldukları bebeklerini 18 ay sonra İsrail saldırısında kaybetti. Annesi onu, "evimizin ışığı, hayatımızın ruhu" diye tanımlıyordu. Ancak İsrail ordusundan gelen bir bomba, bir ömrün umudunu söndürmeye yetti.

"O BENİM HER ŞEYİMDİ!"

Kenan, annesinin 18 yıl boyunca gözyaşları ve dualarla beklediği bir mucizeydi. Anne bebeğini son yolculuğuna uğurlarken şu ifadelerle feryadını dile getirdi: "Bu kadar kolay mıydı onu benden almak? 18 yıl ağladım, dua ettim, 700 iğne oldum. Oğlum benim hayatımdı, ciğerparemdi…" Anne, Kenan'ın gülümsemesinin, ailenin yıllar süren karanlığını aydınlattığını ve doğduğu gün sadece evin değil, mahallenin sevinçle dolduğunu ifade etti.

GAZZELİ BABA EVLADININ CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

Baba Ahmed Kenan, yaşadığı tarifsiz acıya rağmen dimdik ayakta durarak oğlunun cenaze namazını kıldırdı. Evladının cenazenin başında dua eden baba, Gazze halkı tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Kenan ailesinin 17-18 yaşlarında iki kız çocuğu da kardeşlerine veda ederken yanı başında Kuran-ı Kerim okudu. Evladını toprağa veren anne ve babanın yaşadığı acı, bölge halkı ve sosyal medyada derin yankı uyandırdı.

"700 İĞNEYLE GELEN CAN BİR BOMBAYLA GİTTİ"

Kenan'ın hikâyesi sosyal medyada kısa sürede yayılırken, yüzlerce aktivist annenin yaşadığı tarifsiz acıya ortak oldu. "#KenanAdvan" ve "#Gazze" etiketleriyle yapılan paylaşımlar, savaşın en masum yüzü olan çocukların dramına dikkat çekti.

Aktivistler söz konusu bu acı hikâyeyi Gazze'de kaybedilen yüzlerce hayattan sadece biri olarak belirterek, "700 iğneyle gelen can, bir bombayla gitti" sözleriyle paylaştı.