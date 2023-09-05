Antarktika’da mahsur kalan araştırmacı için nefes kesen operasyon

Mahremiyetini korumak için ismi ve sağlık durumu hakkında detay verilmeyen araştırmacının gelecek hafta Avustralya'ya varmasının beklendiği, Antarktika'daki araştırma istasyonlarında çalışan diğer tüm kişilerin güvende olduğu aktarıldı.

AAP yetkilileri, 2 Eylül'de, Antarktika'daki Avustralya'ya ait üç kalıcı araştırma istasyonundan biri olan Casey Araştırma İstasyonu'nda görev yapan bir araştırmacının "sağlık durumunun kötüleşmesi" sebebiyle uzman tedavisi alması gerekince acil kurtarma operasyonunun başlatıldığını duyurmuştu.