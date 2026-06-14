Antarktika’da rekor sıcaklıklar korkutuyor
Antarktika'da yaşanan rekor sıcaklıklar bilim dünyasını korkutuyor. Euronews'te yer alan habere göre, Antarktika, bu ay alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklarla karşı karşıya kaldı. Kıtada haziran ayında sıcaklıkların 15 dereceyi aşarak kış mevsimi rekoru kırması, iklim krizinin etkilerine ilişkin endişeleri artırdı. Bazı bölgelerde yılın bu döneminde görülmesi gereken yaklaşık 20 santimetrelik kar örtüsünün yerini çıplak toprak aldı. Olağandışı sıcaklıklar, iklim krizinin hızlanabileceğine yönelik kaygıları yeniden gündeme getirdi.