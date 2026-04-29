Antarktika’da Türk bilim üssü kurulacak

Türkiye, son yıllarda kutup araştırmaları alanında attığı adımlarla Antarktika'da bilimsel varlığını giderek güçlendiriyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 2017'den bu yana 10 Ulusal Antarktika Bilim Seferi gerçekleştirildi. Hedef, kıtada kalıcı bir Türk bilim üssü kurmak. Türk Antarktika Bilim Üssü için hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanırken, proje kapsamında çevresel etki değerlendirme çalışmaları yapılıyor.