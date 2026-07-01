Antarktika'da yanardağ altın püskürtüyor
Antarktika'daki Ross Adası'nda yer alan ve dünyanın en güneyindeki aktif yanardağ olan Erebus, her gün atmosfere mikroskobik boyutta saf altın kristalleri salıyor. Sürekli kaynayan bir lav gölüne sahip olan yanardağ günde ortalama 80 gram ağırlığında, altın tozu püskürtüyor ve bu parçacıklar bin kilometre uzaklığa kadar yayılabiliyor. Havada kristalize elemental altın parçacıkları püskürttüğü bilinen tek yanardağ olan Erebus'ta bu kristallerin tam olarak nasıl oluştuğu ve gaz bileşiklerinden nasıl ayrıştığı bilim dünyasında gizemini koruyor.