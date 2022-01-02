Antarktika’ya KKTC bayrağı diken dağcı hayatını kaybetti

Antarktika
'nın en yüksek noktası Vinson Dağı'nın zirvesinde 16 Aralık 2021'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC
) bayrağını dalgalandıran KKTC'li dağcı Birkan Uzun
hayatını kaybetti. ABD'de yaşayan 28 yaşındaki Uzun'un, kayak yaparken kaza sonucu yaşamını yitirmesi ülkesinde derin üzüntüyle karşılandı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
ve Başbakan Faiz Sucuoğlu
, Uzun için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, KKTC'li dağcı Birkan Uzun'a rahmet diledi.