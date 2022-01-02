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Giriş Tarihi: 2.1.2022

Antarktika’ya KKTC bayrağı diken dağcı hayatını kaybetti

Antarktika’ya KKTC bayrağı diken dağcı hayatını kaybetti
Antarktika'nın en yüksek noktası Vinson Dağı'nın zirvesinde 16 Aralık 2021'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını dalgalandıran KKTC'li dağcı Birkan Uzun hayatını kaybetti. ABD'de yaşayan 28 yaşındaki Uzun'un, kayak yaparken kaza sonucu yaşamını yitirmesi ülkesinde derin üzüntüyle karşılandı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, Uzun için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, KKTC'li dağcı Birkan Uzun'a rahmet diledi.
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Antarktika’ya KKTC bayrağı diken dağcı hayatını kaybetti
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