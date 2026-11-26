Anthropic CEO'su o iddialara ateş püskürdü: Korkunç ve kötü bir fikir

Paylaşımında Amodei, "Hayır, insan özgür iradesinin yapay zeka sistemlerine 'teslim edilmesi' gerektiğine inanmıyorum. Bunu savunduğumu öne sürmek ise saçmalık." ifadelerini kullandı.

Anthropic 'in üst yöneticisi (CEO) Dario Amodei, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Axios platformunda yayımlanan "(Anthropic) şirket yönetiminde bazı karar alma yetkilerinin yapay zekaya devredilmesi konusunda bir görüş birliği bulunduğu" yönündeki haberi yalanladı.

"YÖNETİMİ YAPAY ZEKAYA DEVRETMEK SON DERECE KÖTÜ FİKİR"

Kendisine böyle bir düşünce atfedilmesine karşı çıktığını vurgulayan Amodei "Verimlilik veya güvenlik uğruna meşruiyetten ya da kendi kaderini tayin etme hakkından asla ödün vermemeliyiz." ifadelerini kaydetti.

Bu konuda "yüzlerce sayfalık makaleler" kaleme aldığını ve yapay zekanın "meşru demokratik süreçlerle yönetilmesini" uzun süredir savunduğunu kaydeden Amodei, "Yönetimi yapay zekaya devretmenin son derece kötü ve korkunç bir fikir olduğu kanaatindeyim." dedi.