Anthropic, Google ve OpenAI’ın yapay zeka standartları için görüştüğü iddiası!

ABD 'de yapay zeka modellerinin gelişme hızını düşürme çağrılarının ardından bu teknolojiyi "denetleme" önerileri tartışılmaya devam ediyor. CNN'in haberine göre ismi paylaşılmayan kaynaklar, yapay zeka modelleriyle öne çıkan Anthropic , Google ve OpenAI firmalarının "sektör standartlarının belirlenmesi için kendilerinin bir kurum oluşturması" seçeneği üzerinde durduğunu öne sürdü.

Kaynaklar, bu görüşmenin yapılmasında, Anthropic'ten araştırmacı Jacob Coxon'ın istifasından ziyade temmuzda Google DeepMind'ın kurucu ortağı Demis Hassabis'in ABD öncülüğünde bir yapay zeka standartları kurumu modeli önerdiği makalesinin etkili olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi "yer alsa da almasa da" bu görüşmelerin sürdüğünü ve süreceğini savunan kaynaklar, yapay zekanın denetimi konusunda teknoloji sektöründeki tüm liderlerin "hemfikir olmadığını" ifade etti. Hassabis, makalesinde hükümetin denetlediği, kamu ve özel sektör işbirliğinde işletilen bu kurumun gelişmiş yapay zeka modelleri hizmete sunulmadan önce test etmesini teklif etmişti.