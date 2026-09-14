Anthropic, Google ve OpenAI’ın yapay zeka standartları için görüştüğü iddiası!
Yapay zekanın hızlı ilerlemesi sonrası doğabilecek olumsuz sonuçlar karşısında endişeler dile getirilirken, ABD'deki yapay zeka modellerinin gelişme hızını azaltmaya yönelik Anthropic, Google ve OpenAI gibi önde gelen firmaların yapay zeka standartları kurumu oluşturma konusunda görüştüğü iddia edildi. Öte yandan Anthropic'in Üst Yöneticisi Dario Amodei, yapay zekanın gelişiminin yavaşlatılmasını savunarak endişelerini dile getirmişti.
ABD'de yapay zeka modellerinin gelişme hızını düşürme çağrılarının ardından bu teknolojiyi "denetleme" önerileri tartışılmaya devam ediyor. CNN'in haberine göre ismi paylaşılmayan kaynaklar, yapay zeka modelleriyle öne çıkan Anthropic, Google ve OpenAI firmalarının "sektör standartlarının belirlenmesi için kendilerinin bir kurum oluşturması" seçeneği üzerinde durduğunu öne sürdü.
Kaynaklar, bu görüşmenin yapılmasında, Anthropic'ten araştırmacı Jacob Coxon'ın istifasından ziyade temmuzda Google DeepMind'ın kurucu ortağı Demis Hassabis'in ABD öncülüğünde bir yapay zeka standartları kurumu modeli önerdiği makalesinin etkili olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi "yer alsa da almasa da" bu görüşmelerin sürdüğünü ve süreceğini savunan kaynaklar, yapay zekanın denetimi konusunda teknoloji sektöründeki tüm liderlerin "hemfikir olmadığını" ifade etti. Hassabis, makalesinde hükümetin denetlediği, kamu ve özel sektör işbirliğinde işletilen bu kurumun gelişmiş yapay zeka modelleri hizmete sunulmadan önce test etmesini teklif etmişti.
AMODEİ'NİN YAPAY ZEKA GELİŞİMİNİ YAVAŞLATMA ÖNERİSİ
ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic'in Üst Yöneticisi Dario Amodei, firmadaki araştırmacı Jacob Coxon'ın yapay zeka konusunda yeterince sorumlu davranılmadığı gerekçesiyle istifasının ardından 12 Eylül'de şirketin internet sitesinde makale yayımlamıştı. Amodei, yapay zeka teknolojisinin katlanarak artan hızla gelişmesinin sistemleri anlama ve kontrol etme kapasitesini aşabileceği uyarısını yaparak, bu teknolojinin gelişiminin denetime daha fazla olanak sağlayacak şekilde yavaşlatılması önerisinde bulunmuştu.