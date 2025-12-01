Antik müzeye yoğun ilgi

Mısır'ın başkenti Kahire'nin yakınında bulunan ve antik Mısır uygarlığına ait nadir eserlere ev sahipliği yapan Büyük Mısır Müzesi, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 490 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük arkeoloji komplekslerinden olan ve üçgen formdaki mimarisiyle "dördüncü piramit" olarak da anılan müze, 50 binden fazla eseri ziyaretçilerin ilgisine sunuyor. Ziyaretçileri ana girişte 11 metreden uzun 2. Ramses heykelinin karşıladığı müzede, 12 ana sergi salonu bulunuyor. Sanatseverleri antik çağa ışık tutan binlerce yıllık Mısır tarihinde yolculuğa çıkaran müze, dijital altyapı ve sanal gerçeklik teknolojisiyle ziyaretçilere eserlerin binlerce yıl önceki halini görme imkanı da sağlıyor.