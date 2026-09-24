Antisemitizm siyasi baskı aracı oldu
Almanya'nın başkenti Berlin'de 20 Eylül'de yapılan kritik eyalet meclisi seçiminde ilk sırayı alan Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp'e, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdiği gerekçesiyle "Yahudi karşıtlığı" suçlamaları yöneltilmesinin yankıları sürüyor. Alman siyasetçiler ve ülke basını koalisyon çalışmalarında başarısız olması amacıyla Berlin eyaletinin başbakan ve belediye başkanı adayı konumundaki Eralp'e karşı antisemitizmi siyasi bir baskı aracı olarak kullanıyor. Siyonsit İsrail'e yakın Alman medyasında Eralp'e yönelik karalamalar başlarken "Eralp'in başbakanlığı partisine yönelik antisemitizm eleştirileri sebebiyle tehlikeye girebilir" yorumlarına yer verildi. Başkent Berlin'de eyalet seçimlerini yüzde 25.7 oyla ilk sırada tamamlayan Sol Parti, seçimden sonra yarın diğer partilerle hükümet kurma görüşmelerine başlayacak. Eralp, İsrail'in politikalarını eleştirmenin antisemitizm olmadığını dile getiriyor.
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