Antiterör operasyonunun arkasındaki gerçek: İnsani koridorun terör koridoru olmasına Azerbaycan engeli

ERMENİSTAN SÜRECİ SABOTE ETTİ

SABAH'a konuşan Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Laçin Koridoru, insani yardım açısından açık tutuldu. Fakat Ermenistan tarafı bu koridoru istismar etti. Koridordan, silah kaçırdı. Terörist soktu. Bölge halkını kışkırttı. Azerbaycan, Ermeni tarafının kirli işleri noktasında tüm dünyayı uyardı. Kontrol noktalarının görevini yapmadığını söyledi." dedi. Azerbaycan'ın bölgede kendi kontrol noktalarını oluşturduğunu kaydeden Başbuğ, "Bunun üzerine Ermenistan yaygara kopardı. 'İnsani yardımı engelliyorlar' diye algı operasyonu yürüttü. Yetmedi askeri yığınak yaptı. Azerbaycan da gerekli tedbirleri aldı. Rusya bölgedeki hakimiyetini kaybetti. O boşluğu ABD doldurmak istiyor. Ermeni tarafıyla yapılan tatbikatlar bunun göstergesi. Bir tarafta da İran var. İran, Azerbaycan aleyhine olan her şeyi kendi lehine sayıyor. Güçlü bir Türk dünyası istemiyor. Azerbaycan, terör koridoruna müsaade etmediği için operasyonlar başladı." ifadelerini kullandı.