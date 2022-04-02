AP Başkanı Roberta Metsola, Kiev’de Zelenski ile bir araya geldi! Ukrayna’ya üç konuda söz verdi

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Rusya'nın işgali altındaki Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Metsola, Ukrayna'ya üç konuda söz verdi. İşte detaylar...
"ZAFER UKRAYNA'NIN"
Savaşın başlamasından sonra Kiev'i ziyaret eden ilk AB kurumu başkanı olan Metsola, Zelenskiy ile görüşmesi hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.
Metsola, Zelenskiy ile fotoğrafını paylaştığı mesajında, "Cesaret, güç, kararlılık. Kiev'de Zelenskiy ile birlikteyim. Zafer Ukrayna'nın." ifadesini kullandı.
Metsola, Rusya'ya AB yaptırımlarının devam edeceğini, AB üyeliğine adaylık başvurusu yapan Ukrayna'nın AB sürecini destekleyeceklerini ve AB ülkelerine kaçmak zorunda kalan Ukraynalılara evlerine dönecekleri güne kadar yardımları sürdüreceklerini söyledi.
AB'NİN UKRAYNA'YA DESTEĞİ SÜRECEK
Ayrıca Rusya'dan enerji satın almayı kesmeleri gerektiğini vurgulayan Metsola, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini dile getirdi.