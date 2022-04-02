AP Başkanı Roberta Metsola, Kiev’de Zelenski ile bir araya geldi! Ukrayna’ya üç konuda söz verdi

UKRAYNALILARA ÜÇ KONUDA SÖZ VERDİ

Roberta Metsola, gün içinde ayrıca Ukrayna Meclisini de ziyaret ederek burada konuşma yaptı. AP'nin gazetecilerle paylaştığı konuşma metnine göre, Metsola Ukraynalılara üç konuda söz verdi.