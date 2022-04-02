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Giriş Tarihi: 2.4.2022 00:28 Son Güncelleme: 2.4.2022 00:51

AP Başkanı Roberta Metsola, Kiev’de Zelenski ile bir araya geldi! Ukrayna’ya üç konuda söz verdi

AA
AP Başkanı Roberta Metsola, Kiev’de Zelenski ile bir araya geldi! Ukrayna’ya üç konuda söz verdi

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Kiev'de görüştü. Zelenskiy ile görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Metsola, "Cesaret, güç, kararlılık. Kiev'de Zelenskiy ile birlikteyim. Zafer Ukrayna'nın." ifadesini kullandı. Gün içinde Ukrayna Meclisini de ziyaret eden Metsola, burada yaptığı konuşmada, Ukraynalılara üç konuda söz verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Rusya'nın işgali altındaki Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Metsola, Ukrayna'ya üç konuda söz verdi. İşte detaylar...

"ZAFER UKRAYNA'NIN"

Savaşın başlamasından sonra Kiev'i ziyaret eden ilk AB kurumu başkanı olan Metsola, Zelenskiy ile görüşmesi hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Metsola, Zelenskiy ile fotoğrafını paylaştığı mesajında, "Cesaret, güç, kararlılık. Kiev'de Zelenskiy ile birlikteyim. Zafer Ukrayna'nın." ifadesini kullandı.

UKRAYNALILARA ÜÇ KONUDA SÖZ VERDİ

Roberta Metsola, gün içinde ayrıca Ukrayna Meclisini de ziyaret ederek burada konuşma yaptı. AP'nin gazetecilerle paylaştığı konuşma metnine göre, Metsola Ukraynalılara üç konuda söz verdi.

Metsola, Rusya'ya AB yaptırımlarının devam edeceğini, AB üyeliğine adaylık başvurusu yapan Ukrayna'nın AB sürecini destekleyeceklerini ve AB ülkelerine kaçmak zorunda kalan Ukraynalılara evlerine dönecekleri güne kadar yardımları sürdüreceklerini söyledi.

AB'NİN UKRAYNA'YA DESTEĞİ SÜRECEK

Ayrıca Rusya'dan enerji satın almayı kesmeleri gerektiğini vurgulayan Metsola, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini dile getirdi.

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AP Başkanı Roberta Metsola, Kiev’de Zelenski ile bir araya geldi! Ukrayna’ya üç konuda söz verdi
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