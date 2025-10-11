AP Milletvekili Camara yarın Ürdün’e gönderilecek

İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda yer alan Avrupa Parlamentosu (AP) Fransız Milletvekili Melissa Camara, İsrail güçlerince 72 saati aşkın süredir Ketziot Hapishanesi'nde tutuluyordu.

Camara'nın ekibinden yapılan açıklamada, milletvekilinin yarın Ürdün'e gönderileceği ve bu gelişmenin ailesi ile yakın çevresi için büyük bir rahatlama yarattığı belirtildi.

"YASA DIŞI ŞEKİLDE KAÇIRILDI" AÇIKLAMASI

Açıklamada, milletvekilinin İsrail makamlarınca yasa dışı biçimde alıkonulduğu vurgulandı.