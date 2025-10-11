AP Milletvekili Camara yarın Ürdün’e gönderilecek
Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu üyelerinden Avrupa Parlamentosu (AP) Fransız Milletvekili Melissa Camara’nın 72 saatlik tutukluluğunun ardından yarın Ürdün’e gönderileceği bildirildi.
İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda yer alan Avrupa Parlamentosu (AP) Fransız Milletvekili Melissa Camara, İsrail güçlerince 72 saati aşkın süredir Ketziot Hapishanesi'nde tutuluyordu.
Camara'nın ekibinden yapılan açıklamada, milletvekilinin yarın Ürdün'e gönderileceği ve bu gelişmenin ailesi ile yakın çevresi için büyük bir rahatlama yarattığı belirtildi.
"YASA DIŞI ŞEKİLDE KAÇIRILDI" AÇIKLAMASI
Açıklamada, milletvekilinin İsrail makamlarınca yasa dışı biçimde alıkonulduğu vurgulandı.
İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140'tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.
Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya 8 Ekim'de sabaha doğru İsrail ordusu saldırdı.
Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkondu.
İsrail ordusu, 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu'na da saldırarak gemilerdeki yolcuları alıkoymuş, "sınır dışı" işlemlerinin ardından yüzlerce aktivistin tamamına yakını ülkelerine dönmüştü.