AP milletvekili Daly’den Leyen’e sert ’İsrail’ tepkisi: Çeneni kapat!

LEYEN'E SERT TEPKİ: ÇENENİ KAPAT!

Daly, "Kim olduğunu sanıyorsun? Siz bu makama seçilmediniz ve Avrupa Birliği'nin Avrupa Konseyi tarafından belirlenen dış politikasını belirleme yetkiniz yok. Avrupa 'İsrail'in yanında' değildir. Biz barıştan yanayız. Bizim adımıza konuşmuyorsunuz. Söyleyecek yapıcı bir şeyin yoksa ve açıkça söylemiyorsan çeneni kapat" dedi.