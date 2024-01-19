AP Milletvekili’nden AB’ye İsrail suçlaması

İspanya'nın Birleşik Sol (IU) partisinden AP Milletvekili olan Manuel Pineda, AB'nin kendisinin koordine ettiği dış politikasının bulunmadığını ve tamamen ABD'ye bağlı davrandığını öne sürdü. Pineda, "Bunu dünyadaki tüm çatışma bölgelerinde görebiliriz. ABD, ne zaman Rusya'ya, Çin'e, Venezuela'ya yaptırım yapsa AB de devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

AB'nin İsrail'in Filistin'deki soykırımına sessiz kalmasının arkasındaki diğer önemli sebebin Yahudi soykırımı olduğuna dikkati çeken Pineda, şöyle devam etti: "Avrupa, özellikle de Nazi Almanyası ve ortakları, 6 milyona yakın Yahudi'nin öldürüldüğü Yahudi soykırımından kendisini sorumlu tutuyor. Öyle görünüyor ki bazı Avrupalı yöneticiler, şimdi günah çıkarıyor ve bunu Filistin'de kullanıyor ama Filistinliler, Yahudilere karşı hiçbir şey yapmıyor. Bunu Naziler yaptı. Şimdi Almanya ve Avrupa'daki ortakları, bunu Filistinlilerin üzerine atamaz."

Pineda, İsrail'in işlediği suçların cezasını çekmesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirterek, kendisinin de Uluslararası Ceza Mahkemesine bizzat giderek İsrail'in savaş suçları işlediğine dair başvuruda bulunduğunu, sokaklardaki gösterilerin devamlılığını sağlamak amacıyla halkı da teşvik ettiklerini söyledi. Parti olarak da AB'de İsrail'e yaptırım uygulanması için baskı yaptıklarını anlatan Pineda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alan saldırılarında kullandığı dronları üreten fabrikalardan birinin AB'den aldığı finansman desteğinin durdurulmasına yönelik girişim başlattıklarını dile getirdi.

Madrid'deki gerek Senato gerekse Mecliste hükümet ortağı partilerin temsilcileri ve bazı bakanlarla görüştüğünü ifade eden Pineda, "İspanya'da hükümetimizin, İsrail'e ateşkes için baskı yapmasını, bu ülkeyle diplomatik, ticari, finansman ve askeri tüm ilişkilerini kesmesini, Güney Afrika'nın İsrail hakkındaki soykırım davasına taraf olarak iştirak etmesini istiyoruz." dedi.

Pineda, "Kızıldeniz'de ABD ve İngiltere'nin Yemen'e karşı saldırmak için kurmaya çalıştığı koalisyonun, gerçekte İsrail'in ticari çıkarlarını savunmak için oluşturulmak istendiğini" vurgulayarak İspanya hükümetinin buna katılmasına karşı olduklarını söyledi.

Filistin'e verdiği destek ve İsrail'i eleştirmesi sebebiyle tehditler aldığını belirten Pineda, şunları kaydetti: "İsrail lobisi, AP Başkanı'ndan beni görevimden almasını istedi. Sanırım bilmiyorlar ama burada hatta en küçük demokraside bile parlamenter olarak beni başkan seçmiyor, halk seçiyor. Beni Yahudi düşmanlığıyla suçlayan çirkin ve kirli baskılar var. Ben, asla Yahudi düşmanı olmadım, biz Yahudi düşmanları karşıtlarıyla birlikte çalışıyoruz ancak sosyal medyada bana ve aileme karşı sonsuz tehditler var. Bunlar ciddi tehditler."

Pineda, 20 Ocak Cumartesi günü İspanya'nın 90'dan fazla kentinde organize edilecek "Filistin'de soykırımı durduralım" gösterilerinin önemli olduğunu, çok sayıda STK'nin buna destek verdiğini vurguladı.