AP milletvekillerinden TikTok’taki Epstein sansürüne soruşturma çağrısı!
Avrupa Parlamentosundan (AP) bir grup milletvekili, Epstein dosyalarının TikTok’ta Epstein içeriklerinin sansürlendiği iddialarına ilişkin Avrupa Birliği Komisyonuna soruşturma çağrısında bulundu.
Politico'nun haberine göre, aralarında merkez sol gruplardan isimlerin de bulunduğu 32 AP üyesi, AB Komisyonuna gönderdikleri mektupta, TikTok'ta "Epstein dosyaları" ile ilgili paylaşımların görünürlüğünün düşürüldüğüne ve bazı içeriklerin platformdan kaldırıldığına yönelik şikayetler bulunduğunu belirtti.
ALGORİTMİK OLARAK BASTIRILMA VE DÜŞÜK ETKİLEŞİM
Mektupta, söz konusu uygulamaların ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkı açısından ciddi endişelere yol açtığı vurgulanarak, TikTok'un AB Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal edip etmediğinin incelenmesi talep edildi.
Mektupta, bazı kullanıcıların Epstein'e ilişkin içeriklerinin algoritmik olarak bastırıldığı ve benzer paylaşımların olağan dışı şekilde düşük etkileşim aldığı iddialarına yer verildi.