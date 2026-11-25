AP üyeleri, bugün gerçekleştirilen genel kurul oturumunda AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu temsilcileriyle birlikte şiddetli sel ve ağır hava şartları nedeniyle Gazze'de kötüleşen insani durumu ele aldı. AB Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Hadja Lahbib, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'ye gönderilen insani yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamıyor olmasının İsrail'in "siyasi tercihi" olduğuna belirtti.

150 binden fazla çadırın Gazze dışında bekletildiğine dikkat çeken Lahbib, "Barınma malzemeleri mevcut, kaynaklar seferber edildi ve insani yardım kuruluşları bunları ulaştırmaya hazır. Buna rağmen acilen korunmaya ihtiyaç duyan aileler bunlara erişemiyor. Bu, insani yardım kapasitesi meselesi değildir. Açıkça siyasi bir tercihtir. İsrail hükümetinin politikasında değişiklik olmadan insani yardımda anlamlı bir artış sağlanamaz" dedi.



"GAZZE'NİN BÜTÜN SINIR KAPILARINI YENİDEN AÇMASI ÇAĞRIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

İrlanda Kültür, İletişim ve Spor Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Charlie McConalogue, İsrail'e yardım girişlerine izin vermesi çağrısında bulunarak, "Yeterli ölçekte ve kesintisiz ulaştırılmasını sağlaması ve Gazze'nin bütün sınır kapılarını yeniden açması çağrımızı sürdürüyoruz" dedi.

"GAZZE'DE KÜÇÜK BİR KIZ, İÇLERİNDE PATLAYICI BULUNABİLECEĞİ İÇİN OYUNCAKLARDAN KORKUYOR"

Belçikalı AP üyesi Hilde Vautmans, Gazze'de çocukların yaşadığı korkudan bahsederek, "Avrupa'da çocuklar, Noel'de alacakları oyuncakların hayalini kuruyor. Ama biliyor musunuz? Gazze'de küçük bir kız, içlerinde patlayıcı bulunabileceği için oyuncaklardan korktuğunu söylüyor. Oyuncaklardan korkan bir çocuk hayal edebiliyor musunuz?" dedi.



"ORTAKLIK ANLAŞMASI'NI TAMAMEN ASKIYA ALMAMIZ VE BAZI İSRAİLLİ BAKANLARA YAPTIRIM UYGULAMAMIZ GEREKİYOR"

Danimarkalı Parlamento Üyesi Villy Sovndal ise İsrail'e yaptırım çağrısı yaparak, "Kınamanın yeterli olduğu noktayı çoktan geçtik. Harekete geçmemiz gerekiyor, Avrupa'nın daha fazla baskı uygulaması gerekiyor. Yalnızca sözlerle yetinmemeli, İsrail'i 2025 tarihli ateşkes anlaşmasına uymaya zorlamalıyız. Hem insani yardıma hem de gazetecilere tam erişim sağlamalıyız. Ortaklık Anlaşması'nı da tamamen askıya almamız ve bazı İsrailli bakanlara yaptırım uygulamamız gerekiyor" dedi.



"FİLİSTİNLİLER; SOYKIRIMCI BİR APARTHEİD DEVLETİNE MARUZ KALIYOR"

İrlandalı AP üyesi Lynn Boylan, insani yardımın tek başına çözüm olmayacağını söyledi. Boylan, "Filistinliler; kendilerini vatanlarından çıkarmaya kararlı, soykırımcı bir apartheid devletine maruz kalıyor ve insani yardım bunu düzeltemez. Bunu düzeltebilecek tek şey, yaptırımlar, silah ambargoları, Ortaklık Anlaşması'nın sona erdirilmesi, yerleşimlerle ticaretin yasaklanması ve kasıtlı olarak tahrip edilen AB finansmanlı altyapı için tazminat talep edilmesidir" ifadelerini kullandı.



"SOYKIRIMI NORMALLEŞTİRDİK"

Hollandalı AP üyesi Catarina Vieira, ateşkesin İsrail'in saldırılarını durdurmadığını vurgulayarak, "Soykırımı normalleştirdik, şimdi de bunu normalleştiriyoruz. Ateşkesten bir yıl sonra İsrail saldırıları hala sivilleri ve insani yardım çalışanlarını öldürüyor. Daha dün bir UNRWA çalışanı daha öldürüldü. Kendimize şunu sormalıyız; Bu ateşkes barışa giden bir yol muydu, yoksa yalnızca başımızı başka yöne çevirmemize imkan veren bir gerekçe miydi?" dedi.

"AVRUPA LİDERLERİNDEN EMPATİ GÖSTERMELERİNİ İSTİYORUM"

Avrupalı liderlere seslenen Fransız AP üyesi Chloé Ridel, "Aylardır İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulanmasını reddeden Avrupa liderlerinden, çocuklarınızla su basmış bir çadırda yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlayabilmek için gerekli empatiyi göstermelerini istiyorum" dedi.



"HİÇBİR GÜVENİLİRLİĞİMİZ KALMADI"

İrlandalı parlamento üyesi Billy Kelleher ise Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması için İsrail'e baskı uygulanmadığını belirterek, "Avrupa bu konuda ahlaken iflas etmiştir. Hiçbir güvenilirliğimiz kalmadı" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkmesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle yakalama kararı çıkardığını hatırlatan Kelleher, "Böyle bir karardan iki yıl sonra halen İsraillilere Refah'tan yiyecek geçirmeleri için yalvarıyoruz. İlaç geçirmeleri için yalvarıyoruz. Barınma malzemeleri geçirmeleri için yalvarıyoruz. Biz ise insani yardımların kolaylıkla geçebilmesi için İsrail'e insani koridorları açması konusunda hiç ama hiçbir baskı yapmadık" dedi.

Kelleher, "AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması konusunda bir şey yapmadığımız sürece uluslararası hukuk konusundaki güvenilirliğimiz sıfırdır" ifadelerini kullandı.