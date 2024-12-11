Apartmanlar hedefte: 30 ölü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 805'e, yaralı sayısı da 106 bin 257'ye yükseldi. İsrail ordusunun son 15 günde Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda 556 kişi hayatını kaybetti. Katil İsrail ordusu son günlerde apartmanları hedef almaya başladı. İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyindeki üç apartmanı hedef aldığı hava saldırılarında 30 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusu dün ayrıca, insansız hava aracıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi önünde bekleyen Filistinli bir kadın ve iki çocuğunu hedef alarak öldürdü. Öte yandan İsrail ordusu, saldırılar nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesinin bir kısmının boşaltılmasını istedi. Birleşmiş Milletler'e göre, Mevasi bölgesinde kilometrekareye 30 bin kişi düşüyor.