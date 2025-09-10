AP'de Gazze için "kırmızı protesto"da Von der Leyen İsrail'e tepkisizliği için eleştirildi

Sosyalistler ve Demokratlar (S&D), Yeşiller ve Sol gruptan milletvekilleri, Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu salonuna, tümüyle kırmızı giyinerek geldi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasını yapacağı toplantının öncesinde Genel Kurulu salonu önünde ellerine kırmızı bir kordon alarak poz veren milletvekilleri, "Gazze için kırmızı çizgilerin aşıldığı" mesajını verdi.

Bazı vekillerin kırmızı kefiyeler, karpuz rozetleri ve küpeleri taktığı da görüldü.

Milletvekilleri, von der Leyen'in konuşması boyunca ayakta durdu, ara ara seslerini yükselterek müdahalelerde bulundu.

"AVRUPA NEREDE?"

AP'nin, von der Leyen'in grubu Avrupa Halk Partisinin (EPP) ardından en büyük ikinci grubu konumundaki S&D'nin grup başkanı Iratxe Garcia-Perez, Birliğin Durumu konuşmasının bitiminde kürsüye çıkarak eleştiriler yöneltti.

Kırmızı elbisesi ve karpuz biçimli küpesiyle Genel Kurul salonundaki sırasında oturan von der Leyen'e seslenen Garcia-Perez, "Gazze her gün ölürken, 64 binden fazla insan can verirken Avrupa nerede? Filistinliler öldürülürken, 2 milyon kişi yerinden edilirken, hastaneler ve okullar yerle bir edilirken, kıtlık savaş silahı olarak kullanılırken, çocuklar yiyecek ararken makineli tüfeklerle taranırken Avrupa nerede?" ifadelerini kullandı.

Yeşiller grubunun eş başkanı Bas Eickhout da "Gazze'de ancak artık Gazze diye bir yer kalmadığında, tüm binalar yerle bir edilip tüm halk kaçıp öldürüldüğünde mi harekete geçeceğiz? Ortaklık anlaşmasını derhal askıya almamız gerekiyor. Silah ambargosuna ihtiyacımız var. Yasa dışı yerleşim yerlerinden ithalatı durdurmamız gerekiyor." diye konuştu.

Sol grubun eş başkanı Martin Schirdewan da "Kırmızı çizgiyi çok uzun zaman önce aştık. İsrail ordusunun Gazze'de işlediği savaş suçları konusunda sessiz kaldınız. Sözleriniz yeterli değil. İsrail ile ortaklık anlaşması askıya alınmalı. Silah teslimatları durdurulmalı ve (Binyamin) Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı bakanlarına yaptırım uygulanmalı." dedi.