AP’de "Netanyahu yargılansın" çağrısı: Savaş suçları için hesap verme zamanı





"UCM İLE İŞBİRLİĞİ YAPILMALI"

Hollandalı parlamenter Tineke Strik, Gazze'deki ateşkesin ihlalinin yaptırımlar dahil sonuçları olması gerektiğini söyleyerek, "Anlaşma, ancak uluslararası hukukun sağlam bir temel oluşturması halinde uygulanabilir. Cezai dokunulmazlıklara yer olmamalı. Faillerin hesap vermeleri için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile işbirliği yapmalı, tutuklama emirleri uygulanmalı ve AB'nin politikalarına Uluslararası Adalet Divanı'nın kararları yön vermelidir" dedi.



"NETANYAHU TUTUKLANIP YARGILANMADAN BARIŞ OLMAYACAK"

İspanyol parlamenter Jaume Asens, Gazze'deki ateşkes konusunda iyimser olmadığını söyledi. Asens, "Bu bir barış anlaşması değil. Bu şiddetin, apartheid rejiminin, etnik temizliğin ya da işgalin sonu değil. Hatta kalıcı bir ateşkes bile değil. Bu sadece cehennemin ortasında bir duraklama. Tazminat ve adalet olmadan, Netanyahu tutuklanıp yargılanmadan barış olmayacak" dedi.

Netanyahu'nun barış istemediğinin bilindiğini ifade eden Asens, "Sadece biraz popülerlik kazanmak, yeniden silahlanmak, daha fazla zaman kazanmak ve Batı Şeria'nın ilhakı ile Gazze'de soykırıma devam etmek istiyor. Orada nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu zaten yok etti" dedi.

Asens, "ABD ve Avrupa, Netanyahu'ya mali, askeri ve siyasi destek sağlamaya devam ettiği sürece durmayacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi ve insanlığın en temel talepleri yerine getirilmediği sürece barış olmayacak" ifadelerini kullandı.



"NETANYAHU VE GÜVENLİK BAKANI, SOYKIRIM VE SAVAŞ SUÇLARINDAN YARGILANMALI"

İspanyol parlamenter İsabel Serra Sanchez, "Soykırım 7 Ekim'de başlamadı ve şimdi de sona ermiyor. İsrail hükümetinin amacı, Filistin halkını yok etmektir. Netanyahu ve Güvenlik Bakanı, soykırım ve savaş suçlarından yargılanmalı" dedi.

Konuşması sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Netanyahu ile birlikte çekilmiş fotoğrafını Genel Kurula gösteren Sanchez, "Bu fotoğraf, zulmün, Avrupa değerlerinin çöküşünün ve hukukun çöküşünün bir sembolüdür. Filistin özgür olana dek Filistin'i desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

İsveçli parlamenter Abir Al-Sahlani ise, İsrail'e UNRWA aleyhindeki yasak uygulamalarına son verme çağrısı yaptı. Al-Sahlani, "Eğer Netanyahu ve İsrail parlamentosu, İsrail halkı için barış ve güvenlik inşa etmek istiyorsa UNRWA'ya yönelik yasağı kaldırmalıdır. UNRWA, Filistinliler tarafından güvenilen ve saygı duyulan tek uluslararası kuruluştur" dedi.