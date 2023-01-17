AP’de yolsuzluk soruşturmasının yankıları sürüyor

AP'DE REFORM

AP Başkanı Metsola, benzer olayların bir daha yaşanmaması ve AB vatandaşlarının güvenini yeniden tahsis etmek için grup başkanlarıyla reform önerileri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Üzerinde anlaşılan önerilerin "ilk adımlar" olduğunu vurgulayan Metsola, "Bu bir son değil, bir başlangıç. Süreci başlatırken hızlı bir şekilde hayata geçirilebilecek tedbirlerle başlayacağız." dedi.

Metsola, eski milletvekilleri, üçüncü ülkeler ve onların çıkarlarını temsil eden kişi ve kuruluşlarla ilgili daha fazla şeffaflık talebinde bulunulacağını dile getirdi.

Kamuyla da daha şeffaf bilgi paylaşılacağının altını çizen Metsola, "Özellikle üçüncü ülkelerle etkileşim söz konusu olduğunda, resmi AP faaliyetleriyle karıştırılabilecek herhangi bir eyleme izin vermeyen kuralları uygulayacağız. Kamunun mali beyanlarımız hakkında net bilgi sahibi olmasını sağlamak için daha fazlasını yapacağız." ifadelerini kullandı.