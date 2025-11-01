AP’den kör karar: Kaybolan Kıbrıslı Türkleri yok saydılar

Avrupa Parlamentosu (AP) 22 Ekim 2025'te sözde "1974'teki Türk işgalinin kurbanlarına adanmış bir anıt yapılmasının değerlendirilmesi" çağrısını içeren bir kararı kabul ederek skandallarına bir yenisini ekledi. Rumların etkisiyle "kör" kararlar alan Parlamentonun bu karardan geri adım atması yönünde girişimler sürüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, karara ilişkin AP Başkanı Roberta Metsola'ya mektup gönderdi. Erhürman, Metsola'ya gönderdiği mektupta, kararın tek taraflı, siyasi ve Kıbrıs'ın tarihsel gerçeklerini yansıtmaktan uzak olduğunu vurgulayarak, geri çekilmesini talep etti. Cumhurbaşkanı Erhürman, "Eğer ortada samimi bir niyet olsaydı, 1963- 1974 dönemindeki Kıbrıslı Türklere yönelik insanlık dışı eylemler ve kayıplar da anılırdı" dedi.