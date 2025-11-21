Ara bölgede ilk görüşme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgede bir araya geldi. Görüşme, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Erhürman- Hristodulidis görüşmesinin ilk kısmına, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar da video konferansla katıldı. "Ada'da şu an için bir çözüm atmosferi bulunmadığını" vurgulayan Erhürman, "Kıbrıs'ta çözüm atmosferinin oluşması için 10 maddelik öneri sunduk. Çözüm atmosferi için çaba harcanması gerekiyor. Sunduğumuz 10 maddelik öneriler, iki taraf için yaşamı kolaylaştıracak ve çözülmesi taraflar için kolay gözüken konular" ifadelerini kullandı.