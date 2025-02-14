Arakanlı kadınların umudu Türkiye oldu

Avrupa'daki Türklerin desteğiyle, Bangladeş'in Cox's Bazar kenti yakınlarındaki Arakan Mülteci Kamplarında yaşayan kadınlar için umut dolu bir proje hayata geçirildi. Avrupa'daki Türklerin destek verdiği Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu'nun, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kadınların meslek sahibi olmaları için dikiş nakış kursları düzenledi. 32 numaralı kampta açılan kurslara katılan 120 yetim anneye, eğitimlerini tamamlamalarının ardından birer dikiş makinesi hediye edildi. Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, dikiş makinelerinin dağıtımı sırasında yaptığı konuşmada, "Bu proje, kadınların hayatlarına dokunmak ve onlara bir umut ışığı olmak için başlatıldı. Buradaki kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, çocuklarına daha iyi bir gelecek sunabilmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

HAYATLARINDA FARK OLUŞUYOR

Dikiş kursunun sorumlusu Hasine Hada, kurslara katılan kadınların kamptaki diğer kadınlara göre daha şanslı olduklarını belirtti. Hada, "Bu kurslar sayesinde kadınlar hem bir meslek öğreniyor hem de kendi geçimlerini sağlayabilecek bir beceri kazanıyorlar. Bu, onların hayatlarında büyük bir fark oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Kursa katılan kadınlardan biri olan 23 yaşındaki Norina Ahide, 2 aylık bebeğiyle birlikte bu projeye dahil oldu. Ahide, bir yıla yakın süredir kursa devam ettiğini ve bu süreçte hem meslek öğrendiğini hem de ailesine destek olabilecek bir gelir kapısı elde ettiğini söyledi.