Arakanlı Müslümanlar yine evsiz kaldı

Bangladeş'te çoğu 2017'de Myanmar'da askeri operasyonlardan kaçan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman'a ev sahipliği yapan Cox's Bazar şehrindeki 5 numaralı kampta gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında yaklaşık 800 ev küle dönerken, yaklaşık 7 bin Arakanlı Müslüman evsiz kaldı. Yangın, 3 saat sonra kontrol altına alındı.Yangında can kaybı yaşanmadığını aktarıldı. Yangının sabotaj olma ihtimali üzerinde de duruluyor. Cox's Bazar'da Mart 2021'de çıkan yangında ise en az 15 kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla ev yangından etkilenmişti. Geçen yıl çıkan yangında da yaklaşık 2 bin 800 ev küle dönmüş, 12 bin kişi evsiz kalmıştı. Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, olayın "planlı bir sabotaj" olduğu ortaya çıkmıştı.