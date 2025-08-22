Arakanlıların dönüşü şiddetin bitmesine bağlı

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması Başkanı Nicholas Koumjian, Bangladeş'e sığınan bir milyondan fazla Arakanlı Müslüman'ın (Rohingya), kendilerine yönelik şiddet sona erene kadar Myanmar'a geri dönemeyeceğini bildirdi. Arakanlı Müslümanların uğradıkları şiddet son bulana kadar ülkelerine dönemeyeceğini bildirdi. BM Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması, Bangladeş'te bulunan Arakanlı Müslümanların durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, son 18 ayda Arakan eyaletinde artan şiddetin yaklaşık 150 bin Arakanlı Müslüman'ın daha Bangladeş'e kaçmasına neden olduğu kaydedildi