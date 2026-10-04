Arakçi’den ABD’ye hem tehdit hem de diplomasi mesajı: Adaletli bir çözüm için hazırız

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran'da yabancı büyükelçiler ve diplomatik temsilcilerle bir araya geldi.

Arakçi, burada yaptığı konuşmada, ülkesine yönelik olası bir saldırıya ilişkin, "Eğer düşman bir kez daha askeri saldırı yolunu seçerse İran'ın vereceği yanıt geçmişe göre daha güçlü olacak. İran adaletli bir çözüm yolu için diplomasi yolundan ilerlemeye hazır." dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sonrasında iki İranlı diplomattan ülkeyi terk etmelerini istemesine ilişkin ise Arakçi, "Planlanan şekilde ABD'ye gittik ve döndük. ABD'nin bu iddiaları gerçekten ilginç." ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulu marjında İran'ın komşu ülkeleriyle, özellikle Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan ülkelerle dostane ve olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Arakçi, şöyle konuştu:

"Komşu ülkelerle güven inşa etme yolunda ilerleme kaydediyoruz. Körfez'deki kardeşlerimiz bu yolda bizimle birlikte. Fars (Basra) Körfezi'nde barış ve istikrarın sağlanması için olan ortak irade bölge ülkeleri ile birlikte oluşturuldu ve bu konuyla ilgili olarak ciddi adımlar atılmaktadır."