Arakçi’den ABD’ye Vietnam benzetmesi: “Farklı dönem ama aynı söylem”
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına ilişkin yanlış açıklamaları eleştirdi. ABD'nin İran'a yönelik açıklamalarını Vietnam Savaşı dönemine benzeten Arakçi, "ABD hükümeti bir şey söylüyor, gerçeklik ise başka bir şey” ifadelerine yer verirken, “Farklı bir dönem ama aynı söylem: 'Kazanıyoruz'" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik açıklamalarını Vietnam Savaşı dönemine benzeterek eleştirdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'liler, Vietnam'da yüzlerce asker hayatını kaybederken ve savaşın sonucu açıkça ortadayken, General William Westmoreland'ın ülkeye dönerek savaşın iyi gittiğini ve ABD'nin kazandığını söylemesini unutmadı" dedi.
"AYNI SENARYO FARKLI SAHNE"
ABD yönetiminin sahadaki gerçeklerle örtüşmeyen açıklamalar yaptığını belirten Arakçi, "Medya da cepheden verilen ve gerçekle örtüşmeyen o brifinglerin 'Saat Beş Saçmalıkları' olarak kötü bir üne kavuştuğunu unutmadı. Bugüne geldiğimizde aynı senaryo, farklı sahne. (ABD Savunma Bakanı Pete) Hegseth kürsüye çıkıyor ve verilen mesaj hala gerçeklikten kopuk. ABD hükümeti bir şey söylüyor, gerçeklik ise başka bir şey" dedi.
ABD'nin İran'ın askeri kapasitesine ilişkin açıklamalarını eleştiren Arakçi, "ABD'li yetkililer İran'ın hava savunmalarının imha edildiğini iddia ettiği anda bir F-35 tipi savaş uçağı vuruluyor. İran donanmasının etkisiz hale getirildiği açıklanırken USS Gerald R. Ford uçak gemisi geri dönüyor, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ise daha da uzaklaşıyor" ifadelerini kullandı. Arakçi ABD'ye yönelik eleştirilerine, "Farklı bir dönem, ama aynı söylem: 'Kazanıyoruz'" sözlerini ekledi.