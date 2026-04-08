Arakçi'den ateşkese uyun çağrısı: "ABD seçim yapmak zorunda"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, iki haftalık ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Abbas Arakçi, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ABD ile varılan geçici ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, "İran-ABD ateşkesinin şartları açık ve nettir. Top ABD’nin sahasında. Dünya, ABD’nin taahhütlerini yerine getirip getirmeyeceğini izliyor" dedi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, İran ile ABD arasında varılan geçici ateşkese ilişkin yaptığı paylaşımı alıntılayarak yeni bir mesaj paylaştı.
"ABD SEÇİM YAPMAK ZORUNDA"
İran ile ABD arasında varılan geçici ateşkese dair şartların net ve açık olduğunu belirten Arakçi,"ABD, ateşkes ya da İsrail aracılığıyla devam eden savaş arasında bir seçim yapmak zorunda. İkisini birden seçemez." ifadesini kullandı.
"TOP ABD'NİN SAHASINDA"
Arakçi, tüm dünyanın Lübnan'da yaşanan katliamı gördüğünü belirterek, "Top ABD'nin sahasında. Dünya, ABD'nin taahhütlerini yerine getirip getirmeyeceğini izliyor." dedi.