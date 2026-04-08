Arakçi'den ateşkese uyun çağrısı: "ABD seçim yapmak zorunda"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, iki haftalık ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Abbas Arakçi, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ABD ile varılan geçici ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, "İran-ABD ateşkesinin şartları açık ve nettir. Top ABD’nin sahasında. Dünya, ABD’nin taahhütlerini yerine getirip getirmeyeceğini izliyor" dedi

AA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, İran ile ABD arasında varılan geçici ateşkese ilişkin yaptığı paylaşımı alıntılayarak yeni bir mesaj paylaştı.

"ABD SEÇİM YAPMAK ZORUNDA"

İran ile ABD arasında varılan geçici ateşkese dair şartların net ve açık olduğunu belirten Arakçi,"ABD, ateşkes ya da İsrail aracılığıyla devam eden savaş arasında bir seçim yapmak zorunda. İkisini birden seçemez." ifadesini kullandı.

"TOP ABD'NİN SAHASINDA"

Arakçi, tüm dünyanın Lübnan'da yaşanan katliamı gördüğünü belirterek, "Top ABD'nin sahasında. Dünya, ABD'nin taahhütlerini yerine getirip getirmeyeceğini izliyor." dedi.

"ATEŞKESİN AÇIK İHLALİ"

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, bu girişimin ateşkesin açık bir ihlali olduğunu dile getirdi.

Bekayi, Lübnan'a saldırıların tehlikeli sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunarak, ABD'nin konuyla ilgili sorumluluğuna vurgu yaptı.

"MÜZAKERE KAPALI KAPILAR ARDINDA YAPILACAK"

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak İran ile müzakere sürecinin kapalı kapılar ardında yürütüleceğini ifade etti. Trump ayrıca, bilgi kirliliği ve yayınlanan yetkisiz belgelerden şikayet etti.

Trump, "ABD ve İran arasındaki müzakerelerle hiçbir alakası olmayan kişiler tarafından çok sayıda anlaşma, liste ve mektup paylaşılıyor. Bunu yapanlar, genelde tam manasıyla dolandırıcı, şarlatan ya da daha kötülerinden ibaret. Federal soruşturma tamamlandığında, bunlar hızlı bir şekilde ortaya çıkarılacak" diye yazdı.

