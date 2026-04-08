Arakçi'den ateşkese uyun çağrısı: "ABD seçim yapmak zorunda"

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, bu girişimin ateşkesin açık bir ihlali olduğunu dile getirdi.

"MÜZAKERE KAPALI KAPILAR ARDINDA YAPILACAK"

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak İran ile müzakere sürecinin kapalı kapılar ardında yürütüleceğini ifade etti. Trump ayrıca, bilgi kirliliği ve yayınlanan yetkisiz belgelerden şikayet etti.

Trump, "ABD ve İran arasındaki müzakerelerle hiçbir alakası olmayan kişiler tarafından çok sayıda anlaşma, liste ve mektup paylaşılıyor. Bunu yapanlar, genelde tam manasıyla dolandırıcı, şarlatan ya da daha kötülerinden ibaret. Federal soruşturma tamamlandığında, bunlar hızlı bir şekilde ortaya çıkarılacak" diye yazdı.