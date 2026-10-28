Arakçi'den diplomasi mesajı: Arabulucularla temasları sürdüreceğiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin diplomatik girişimlerin başarıya ulaşması için arabulucularla temaslarını sürdüreceğini belirtti.

Arakçi’den diplomasi mesajı: Arabulucularla temasları sürdüreceğiz
AA
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Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin ülkeyi savunmaya tamamen hazır olduğunu ancak diplomasiye başarı şansı vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Arabulucularla temaslarını sürdüreceklerini kaydeden İranlı bakan, bir haftadan daha kısa sürede dahi uygulanabilecek 7 günlük planın hayata geçirilmesini sağlayacak fikirleri değerlendirdiklerini aktardı.

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