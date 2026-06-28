Arakçi'den Irak’taki Zeydi hükümetine ilk ziyaret: Hürmüz 30 gün boyunca İran’ın kontrolünde kalacak
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın önümüzdeki 30 gün boyunca İran’ın tam gözetimi altında kalacağını belirtti. Arakçi ayrıca, ABD ile varılan mutabakatın tüm maddelerine uyulması ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a geldi. Arakçi başkent Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
İranlı Bakan, mevkidaşıyla Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ile bölgesel güvenliği ele aldıklarını belirtti. Ziyaretinin amacına değinen Abbas Arakçi, "Bu ziyaretin ilk amacı, Irak hükümeti ve halkına, İran'a verdikleri değerli destek ve dayanışmadan dolayı teşekkür etmektir. Ziyaretin ikinci amacı, Irak'taki yeni hükümeti tebrik etmektir. Bu, Sayın Ali Zeydi başkanlığında kurulan yeni hükümetin ardından gerçekleştirdiğim ilk ziyarettir. Bu fırsatı değerlendirerek, yeni hükümetin kurulmasından dolayı kendisini ve ayrıca değerli kardeşim Sayın Fuad Hüseyin'in Dışişleri Bakanı olarak yeniden seçilmesini tebrik ediyorum. İran ile Irak arasındaki iyi ilişkilerin ve stratejik ortaklığın sürdürülmesinin önemini vurguluyorum" dedi.
ABD ile imzalanan mutabakata değinen Arakçi, savaşın sona ermesi için mutabakatın Lübnan ile ilgili maddeler de dahil olmak üzere tüm bölümlerine uyulması gerektiğini söyledi. Arakçi, "Ne yazık ki Siyonist yapı Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sürdürmektedir" ifadelerini kullanarak, Washington'ın sorumluluklarını yerine getirmesi ve İsrail'i Lübnan'daki saldırılarını durdurmaya zorlaması gerektiğini vurguladı. Abbas Arakçi, "Bu, mutabakatın ilk maddesiydi" ifadelerini kullandı.
"HÜRMÜZ 30 GÜN BOYUNCA İRAN'IN TAM GÖZETİMİ ALTINDA KALACAK"
Hürmüz Boğazı'nın tamamen İran kontrolü altında olduğunu söyleyen Abbas Arakçi, "İran'a dayatılan savaşın son gelişmeleri ve ayrıca İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat muhtırasına ilişkin gelişmeler hakkında mevkidaşıma bilgi verdim. Hürmüz Boğazı, önümüzdeki 30 gün boyunca İran'ın tam gözetimi ve yönetimi altında kalmaya devam edecek ve tüm engeller kaldırıldıktan sonra su yolunun tam kapasitesi yeniden sağlanacaktır. Üzerinde çalıştığımız konu budur. Bu sorumluluk, İran'a aittir. Bu konuda başka hiçbir taraf ya da devletin yetkisi yoktur. Bu, mutabakat kapsamında tamamen açıktır ve herhangi bir müdahale ya da tek taraflı adım, durumu daha da kötüleştirecek ve boğazın yeniden açılmasını geciktirecektir" şeklinde konuştu.
ARAKÇİ'DEN KÖRFEZ ÜLKELERİNE ÇAĞRI
Körfez ülkeleriyle bir güvenlik çerçevesi oluşturulması çağrısında bulunan Arakçi, "Bölgedeki tüm ülkeleri kapsayan ve bölge dışından hiçbir ülkenin varlığı ya da müdahalesi olmadan yeni bir çerçeveye ulaşmalıyız" dedi.