Arakçi'den 'Netanyahu yargılansın' çağrısı: "Ateşkes süreci hızlandıracaktır"
ABD ile İran arasında yapılması planlanan ateşkes görüşmelerine kısa bir süre kala, İran’dan ABD’ye yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun devam eden yargı sürecine değinerek, "Netanyahu’nun davası pazar günü yeniden başlıyor. Lübnan’ı da kapsayan bölge genelinde bir ateşkes, onun hapse girmesini hızlandıracaktır" dedi.
ABD'nin ateşkes ile İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları arasında tercih yapmak zorunda olduğu mesajını veren Arakçi, "ABD, Netanyahu'nun diplomasiyi öldürmesine izin vererek kendi ekonomisini çökertmek isterse, bu nihayetinde kendi tercihi olur. Bunun akıllıca olmayacağını düşünüyoruz ancak buna da hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.
"ATEŞKES SÜRECİ HIZLANDIRACAKTIR"
LÜBNAN TARTIŞMASI KRİZİN MERKEZİNDE
ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin kapsamına ilişkin taraflar arasında görüş ayrılığı bulunuyor. İran, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını belirtirken, ABD ve İsrail ise anlaşmanın İran ile İsrail arasındaki doğrudan gerilimle sınırlı olduğunu ve Lübnan'ı içermediğini öne sürüyor. İranlı yetkililer, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi halinde ateşkes sürecinin sürdürülebilir olmayacağını belirtirken, Tahran yönetimi bu saldırıların durdurulmasını müzakerelerin ön şartlarından biri olarak görüyor.