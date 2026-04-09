Arakçi'den 'Netanyahu yargılansın' çağrısı: "Hapse girme sürecini hızlandıracaktır"

ABD ile İran arasında yapılması planlanan ateşkes görüşmelerine kısa bir süre kala, İran’dan ABD’ye yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun devam eden yargı sürecine değinerek, "Netanyahu’nun davası pazar günü yeniden başlıyor. Lübnan’ı da kapsayan bölge genelinde bir ateşkes, onun hapse girmesini hızlandıracaktır" dedi.

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 21:34 Son Güncelleme: 09 Nisan 2026 22:37

ABD'nin ateşkes ile İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları arasında tercih yapmak zorunda olduğu mesajını veren Arakçi, "ABD, Netanyahu'nun diplomasiyi öldürmesine izin vererek kendi ekonomisini çökertmek isterse, bu nihayetinde kendi tercihi olur. Bunun akıllıca olmayacağını düşünüyoruz ancak buna da hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

