Arakçi'den soykırımcı Netanyahu'ya sert sözler: "Kendisini ABD hazinesi ile kurtaramayacak"

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu, ellerinde Arapların, Amerikalıların ve İranlıların kanı bulunan, hakkında yakalama kararı olan bir savaş suçlusudur" ifadelerini kullandı.

"KENDİ HALKINA DA SAYGI DUYMUYOR"

Arakçi ayrıca, "Adaletten kaçmak uğruna kendi halkına da saygı duymuyor" dedi.

"ABD HAZİNESİ İLE KENDİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"

Arakçi, sözlerine şöyle devam etti: "Tıpkı yozlaşmış bir kumarbaz gibi kendisini daha fazla ABD kanı ve hazinesiyle kurtarmaya çalışıyor. ABD'li senatörler bile bu durumdan kurtulmak istiyor."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör