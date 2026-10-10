  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • Arakçi'den soykırımcı Netanyahu'ya sert sözler: "Kendisini ABD hazinesi ile kurtaramayacak"

Arakçi'den soykırımcı Netanyahu'ya sert sözler: "Kendisini ABD hazinesi ile kurtaramayacak"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik açıklamasında, "Adaletten kaçmak uğruna kendi halkına saygı duymuyor. Tıpkı yozlaşmış bir kumarbaz gibi kendisini daha fazla ABD kanı ve hazinesiyle kurtarmaya çalışıyor" dedi.

Arakçi’den soykırımcı Netanyahu’ya sert sözler: Kendisini ABD hazinesi ile kurtaramayacak
İHA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert eleştirilerde bulundu.

Arakçi'den soykırımcı Netanyahu'ya sert sözler:

"YAKALAMA KARARI OLAN SAVAŞ SUÇLUSUDUR"

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu, ellerinde Arapların, Amerikalıların ve İranlıların kanı bulunan, hakkında yakalama kararı olan bir savaş suçlusudur" ifadelerini kullandı.

Arakçi'den soykırımcı Netanyahu'ya sert sözler:

"KENDİ HALKINA DA SAYGI DUYMUYOR"

Arakçi ayrıca, "Adaletten kaçmak uğruna kendi halkına da saygı duymuyor" dedi.

"ABD HAZİNESİ İLE KENDİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"

Arakçi, sözlerine şöyle devam etti: "Tıpkı yozlaşmış bir kumarbaz gibi kendisini daha fazla ABD kanı ve hazinesiyle kurtarmaya çalışıyor. ABD'li senatörler bile bu durumdan kurtulmak istiyor."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#BİNYAMİN NETANYAHU #İSRAİL #İRAN #ABD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!