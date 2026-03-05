Arakçi’den Trump’a “B planınız da başarısız olacak” mesajı!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. Arakçi, "A planınız olan hızlı ve temiz bir askeri zafer başarısız oldu Sayın Başkan.

B planınız ise daha da büyük bir başarısızlık olacak. Gerçek şu ki müzakerelerde kaydettiğimiz önemli ilerlemeler, 'en son ABD' anlayışının gölgesinde kalınca benzersiz bir anlaşma fırsatı ortadan kalktı.