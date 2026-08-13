Arakçi’den Trump’a sert yanıt: Hürmüz’de yanlış hesaplama yapmayın

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı ve Tahran’a yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi. ABD’nin istihbarat hataları nedeniyle yanlış hesaplamalar yaptığını belirten Arakçi, “Sahte haberlerden daha kötüsü sahte istihbarattır” ifadelerini kullandı.

Arakçi’den Trump’a sert yanıt: Hürmüz’de yanlış hesaplama yapmayın
AA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "ABD, istihbarat hataları nedeniyle uzun süredir yanlış hesaplamalar yapıyor. Bunun örneği: İran'a karşı savaş. Şimdi de Hürmüz Boğazı'nda daha büyük bir yanlış hesaplama." değerlendirmesinde bulundu.

"Sahte haberlerden daha kötüsü sahte istihbarattır. Dikkatli olun." ifadelerini kullanan Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran'a yönelik tehdit içeren ve İran'a deniz ablukasını sürdüreceklerine dair mesajında kullandığı "Şükür Allah'adır" ifadesine de atıfta bulundu.

Arakçi, paylaşımının devamında, "Allah büyüktür, yeryüzündeki herhangi bir güçten daha büyüktür. Biz Allah'a güveniriz." ifadelerini kullandı.

Arakçi’den Trump’a sert yanıt: Hürmüz’de yanlış hesaplama yapmayın

TRUMP: DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU YOK EDİLDİ

Trump, dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip. Bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerleri maaşlarını alamıyor. Devrim Muhafızları Ordusu yok edildi ve kaçıyorlar. Liderlikleri belirsiz. Paraları yok. Ülkeleri vuruluyor." iddialarında bulunmuştu.

ABD Başkanı, mesajının sonunda, "İran sadece konuşuyor, icraat yok, artık Ortadoğu'nun zorbası değiller. Allah'a şükürler olsun." yorumunu yapmıştı.

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