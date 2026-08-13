Arakçi’den Trump’a sert yanıt: Hürmüz’de yanlış hesaplama yapmayın

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "ABD, istihbarat hataları nedeniyle uzun süredir yanlış hesaplamalar yapıyor. Bunun örneği: İran'a karşı savaş. Şimdi de Hürmüz Boğazı'nda daha büyük bir yanlış hesaplama." değerlendirmesinde bulundu.

"Sahte haberlerden daha kötüsü sahte istihbarattır. Dikkatli olun." ifadelerini kullanan Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran'a yönelik tehdit içeren ve İran'a deniz ablukasını sürdüreceklerine dair mesajında kullandığı "Şükür Allah'adır" ifadesine de atıfta bulundu.

Arakçi, paylaşımının devamında, "Allah büyüktür, yeryüzündeki herhangi bir güçten daha büyüktür. Biz Allah'a güveniriz." ifadelerini kullandı.