‘Aramızda ortak bir gelecek var’

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Ankara'da ağırlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ortak basın toplantısında "Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil. Aramızda sadece 900 küsur kilometrelik bir sınır değil; ortak bir tarih, ortak bir kültür ve ortak bir gelecek var. Şam, Halep ve Hama daha zengin ve daha güvenli olduğunda bizler bunu Gaziantep'te, Mersin'de ve İstanbul'da hemen hissediyoruz" diye konuştu. Aynı şekilde Suriye'nin herhangi bir köşesinde vuku bulan istikrarı bozucu faaliyetlerin Türkiye için de bir tehdit teşkil ettiğini belirten Fidan, "Bu anlayışla; terörle mücadele, savunma ve güvenlik alanlarında yürüttüğümüz işbirliğini ve eşgüdümü daha da derinleştireceğiz. Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi, Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir" ifadelerini kullandı.

İSRAİL BARIŞ İSTEMİYOR

"İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırıları ülkenin istikrarına yönelik en ciddi tehditlerden biridir" diye konuşan Fidan, uluslararası toplumun İsrail'in işgalci zihniyeti karşısında tepkisini daha güçlü şekilde ortaya koyması gerektiğini söyledi. Fidan, İsrail'in Gazze Barış Planı mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürmesine dair de, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu barış istemediğini bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

HUKUK DIŞI SİLAHLI YAPILAR SONA ERMELİ

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de Bakan Fidan ile ortak basın toplantısında "Terör ve milis unsurlardan arındırılmış, birlik içindeki bir Suriye, ortak sınırlarımızın korunmasının en güçlü güvencesidir" şeklinde konuştu. Şeybani, 1974 Çatışmasızlık Anlaşması'na dönülmesi ve İsrail'in 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi çağrısını yineledi. Şeybani, Suriye'de devlet otoritesinin güçlendirilmesi kapsamında hukuk dışı silahlı yapıların sona erdirilmesine yönelik adımlar atıldığını kaydetti.